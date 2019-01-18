Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Всё население Санкт-Петербурга на 100% обеспечено чистой питьевой водой, однако негативное влияние на качество воды из кранов оказывает изношенность водопроводных сетей. Об этом сообщило 18 января управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, в конце 2018 года в СМИ один из городских чиновников заявил, что «Водоканал Санкт-Петербурга» якобы не обеспечивает качество водопроводной воды. Вскоре этот чиновник был уволен.

Как заявляют в Роспотребнадзоре, в 2018 году процент неудовлетворительных проб воды, взятых специалистами ведомства, составил всего 2% по санитарно-химическим и 0,1% — по микробиологическим показателям. Еще 4,8% проб, взятых на выходе из водопроводных станций ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», превысили норму по показателю «жесткость».

"Качество воды по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям», — отметили в надзорном ведомстве.

Что же касается отклонений по санитарно-химическим показателям, то они связаны, в основном, с повышенным содержанием в воде железа.

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