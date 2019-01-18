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Полеты авиакомпании Казахстана приостановлены из-за крушения вертолета

Общество

В результате аварии погиб пилот воздушного судна

Алма-Ата, Казахстан, 18 января 2019, 10:15 — REGNUM  Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановил полеты авиакомпании Sky service, чей вертолет разбился в Алма-Ате, сообщает 18 января агентство «КазТАГ».

Полеты авиакомпании приостановлены с 18 января в связи с фактом авиакатастрофы вертолета «Еврокоптер-130» регистрационный номер UP-EC038.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января около 16:00 в Алма-Ате на территории санатория «Алатау» потерпел крушение вертолет авиакомпании Sky service. В результате аварии погиб пилот воздушного судна Валентин Шитов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате установлена личность погибшего пилота вертолета

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