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Rambler перезапустит «Живой журнал»

Общество

На платформе появятся рекомендации и система грантов

Rambler перезапустит «Живой журнал»
Живой журнал

Москва, 18 января 2019, 10:13 — REGNUM  Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года. В «Живом журнале» появятся новые функции для продвижения блогеров и технологии искусственного интеллекта для рекомендаций контента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя компании Наталию Арефьеву.

На главной странице платформы появится раздел с рекомендациями «Вам может быть интересно», в котором система будет отбирать материалы по интересам пользователя. Также на страницах категорий появятся подразделы «Свежее», наполняемые при помощи искусственного интеллекта.

Помимо этого, LiveJournal упростит навигацию, обновит технологическое ядро платформы и мобильное приложение. Для начинающих авторов введут систему грантов, которая позволит перспективным блогам и сообществам продвигаться на льготных условиях. Такие обновления приведут к росту трафика на главной странице ЖЖ на 10−15% в течение года, считает Арефьева.

По данным Mediascope Web Index, в ноябре аудитория LiveJournal составила около 11,5 млн человек, а сам проект занял 15 место по числу пользователей в Рунете. Сам Rambler сейчас оценивает аудиторию «Живого журнала» в 48 млн человек в месяц. В этом году платформа уже третий раз пытается вернуть интерес юзеров благодаря обновлению — первые две попытки были предприняты в 2014 и 2016 годах.

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