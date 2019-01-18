В 2018 году в Таджикистане открылось четыре фармацевтических производства

Душанбе, , 10:02 — REGNUM В 2018 году в Таджикистане сдано в эксплуатацию четыре фармацевтических предприятия, сообщает 18 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

В ноябре 2018 года производство косметологической и гигиенической продукции «Фрам Текс» заработало в Хатлонской области. Предприятие по переработке лекарственных растений открылось в городе Вахдат.

В Душанбе было запущено таджикско-пакистанское предприятие «Райхон фарма». В районе Рудаки открылся цех по производству лекарственных сиропов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2018 года на рассмотрение в парламент Таджикистана были направлены поправки в кодекс «Об административных правонарушениях», которые предлагают ввести штрафы за ввоз в страну некачественных продуктов и медикаментов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане введут штрафы за ввоз некачественных продуктов и лекарств