Герой России покидает пост директора центрального парка Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге генерал, Герой России Роман Шадрин покидает пост директора Центрального парка имени Маяковского. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.

«Срочная новость! Получил предложение, от которого не смог отказаться! Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств!» — заявил Роман Шадрин.

Генерал возглавил парк осенью 2015 года. За период руководства его не раз подвергали критике в местных СМИ. Так, некоторых представителей СМИ не устраивало то, что в парке он решил создать Аллею ратной славы. Сам генерал пояснил, что с инициативой её создания выступили ветеранские организации.

В январе 2018 года генерал объявил о том, что на территории парка будет открыта экспозиция о Героях России.

Добавим, свой пост Роман Шадрин мог оставить ещё осенью 2018 года. Срок его контракта истёк. Но тогда администрация города продлила контракт до января.