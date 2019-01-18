Глава Кузбасса рассказал, когда возобновятся вечерние авиарейсы в Москву

Кемерово, , 09:51 — REGNUM Пока пассажиропоток кемеровского аэропорта не достигнет отметки в 550 тысяч человек в год, возобновления вечернего авиасообщения с Москвой не будет. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Мы сделали всё для того, чтобы вечерние рейсы летали. Это был большой запрос от нашего общества. Мы понимали, что идём на большие риски, что рейс будет не заполнен. Но понимали, что надо развивать пассажирский поток в Кузбассе. В Кемерове в 2017 году пассажиропоток составил 420 тысяч человек, а в 2018 — уже 495 тысяч. Это не только благодаря вечернему рейсу, но и благодаря развитию нашей экономики. Могу точно сказать: когда мы выйдем на рубеж 550 тысяч человек, вечерний рейс будет точно. Он будет экономически оправдан», — цитирует A42.RU Цивилёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний вечерний авиарейс из Кемерова в Москву вылетел 9 января.

Два вечерних авиарейса из столицы Кузбасса в Москву были запущены осенью 2018 года. Но уже в ноябре авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар», которые осуществляли полёты по этому маршруту, сообщили, что с 9 декабря 2018 года вечерние перелёты будут прекращены, объяснив это низким пассажиропотоком. В «Икаре» заявили, что только за период с 28 октября по 9 ноября понесли около 10 млн рублей убытков.

После перерыва, 25 декабря, вечерний рейс был выполнен вновь, но только на период новогодних каникул.

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