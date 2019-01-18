Бывшие сотрудники Infinity Ward основали собственную независимую студию

Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Бывшие сотрудники компании Infinity Ward Кэнт Гэмбилл и Мауди Хэмо основали независимую игровую студию Winterborn. Теперь разработчики займутся созданием тактической игры, основу для которой Гэмбилл придумал ещё в подростковом возрасте, сообщает GamesIndustry.biz.

Гэмбилл программист, а его коллега Хэмо — дизайнер. Ранее бывшие сотрудники Infinity Ward работали над несколькими частями франшизы Call of Duty. Новый проект разработчиков станет тактической ролевой игровой, на основе настольной игры Гэмбилла.

«У меня есть эпическая история, которую я начал рассказать ещё в 15 лет, когда создал свою собственную настольную игру. Я всегда хотел превратить её вселенную в видеоигру», — рассказал Кэнт Гэмбилл.

Напомним, что ранее компания Valve наложила ограничения на независимую игру Wandersong, разработанную Грегом Лобановым. Из-за «слишком положительных отзывов» в сервисе Steam компания заподозрила разработчиков игры в мошенничестве. Однако позже представители Valve признали свою ошибку и пообещали исправить алгоритм проверки игр в Steam.

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