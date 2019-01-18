«Нештатная ситуация»: в Оренбурге подвергли критике работу по вывозу снега

Оренбург, , 09:44 — REGNUM Мэр Оренбурга раскритиковал работу чиновников и коммунальщиков по расчистке от снега городских улиц. Несмотря на отчёты подчинённых о «положительной динамике» отработанных заявок от населения, градоначальник остался недовольным и заявил о внеплановой инспекции дорог, причём маршрут мэр будет выбирать сам, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в мэрии.

«У меня складывается впечатление, что вы работаете в штатном режиме. А ситуация у нас нештатная. То, что зимой бывает снег, это нормально. Но то, что я вижу в городе и узнаю от жителей, нормой, мягко говоря, не назовешь», — сказал глава Оренбурга Дмитрий Кулагин.

Он адресовал своим коллегам вопросы по поводу мер по усилению работы, привлечению дополнительной спецтехники, взаимодействию с управляющими компаниями и ТСЖ. В ответ последовали отчёты. Согласно им в ночь на 18 января в муниципалитете работало 84 единицы техники, вывезено более 2,6 тыс. кубометра снега. Сегодня в областном центре дворовые территории многоквартирных домов убирают 893 дворника и 79 единиц спецтехники.

По словам первого заместителя главы города Сергея Чуфистова, в диспетчерский центр поступило более 1,5 тыс. заявок от жителей, из них снято 1415.

«Динамика положительная», — сказал чиновник.

После разговора с подчинёнными в мэрии Дмитрий Кулагин заявил о том, что намерен с ними поехать с инспекторской проверкой по городским улицам. Маршрут он будет определять лично. Мэр подчеркнул, что синоптики прогнозируют в ближайшее время снегопады, и город должен максимально усилить работу по вывозу снега до очередных обильных осадков.