Мэрия Екатеринбурга не собирается возвращать популярный маршрут № 024

Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Контракт по маршруту № 024 не будет продлён, маршрут не вернётся на улицы Екатеринбурга. Об этом заявил глава комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы опираемся на вполне конкретные параметры: пассажиропоток, требования по стандартам. Отмена маршрута № 024 не была необдуманным решением», — сказал Федотов.

Чиновник добавил, что благодаря приёму граждан 17 января у мэрии появилась «новая информация», но речи о возвращении маршрута не идет.

«Я не могу сказать, какие варианты решения проблемы будут приняты. У нас были готовые варианты, но появляется новая информация, мы должны работать с этой информацией», — уточнил Федотов.

Напомним, маршрут № 024 был отменён 1 января 2019 года. Частному подрядчику, компании «Пегас», не стали продлевать договор. Отмена маршрута привела к негодованию общественности города. Жители города принесли на приём в мэрию около 1,5 тысяч подписей за возвращение автобуса.

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