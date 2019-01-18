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В лагерях рохинджа в Бангладеш вспыхнула эпидемия ветряной оспы

Общество

Заболели 832 человека

Дакка, 18 января 2019, 09:25 — REGNUM  Свыше 800 рохинджа, проживающих в лагерях для беженцев в Бангладеш, с декабря 2018 года заразились ветряной оспой, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по состоянию на 13 января 2019 года в лагерях для беженцев-рохинджа ветряной оспой заразились 832 человека.

«В ответ на вспышку ветряной оспы в лагерях рохинджа ВОЗ и министерство здравоохранения Бангладеш предприняли все необходимые меры», — говорится в заявлении организации.

Напомним, беженцы-рохинджа проживают в специализированных лагерях в Бангладеш с тех пор, как на их родине в Мьянме вспыхнул внутренний конфликт, спровоцированный боевиками из движения «Освобождение рохинджа». В результате ответных действий правительства страну покинули порядка 700 тыс. человек.

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