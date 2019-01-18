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Смертельное «химоружие»: в Прикамье пенсионера приговорили к восьми годам

Общество

Во время ссоры один пенсионер облил другого жидкостью, в состав которой входила серная кислота

Смертельное «химоружие»: в Прикамье пенсионера приговорили к восьми годам
Кислота

Кизел, Пермский край, 18 января 2019, 09:27 — REGNUM  В Пермском крае 60-летний житель Кизела признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Напомним, мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как облил своего знакомого (тоже пенсионера) жидкостью, в состав которой входила серная кислота. В результате участник конфликта получил смертельные химические ожоги.

Суд приговорил жителя Кизела к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье смертельным аргументом в ссоре пенсионеров стала серная кислота

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Бытовые убийства
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