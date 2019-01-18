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Дело казахстанского пограничника об убийстве 15 человек будет пересмотрено

Общество

Комитет ООН по правам человека признал: осужденный был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство

Астана, 18 января 2019, 09:18 — REGNUM  В столице Казахстана будет пересмотрено уголовное дело пограничника Владислава Челаха, осужденного за расстрел в 2012 году сослуживцев. Об этом пишет 18 января портал Zakon.kz.

Отмечается, что соответствующее решение принял Верховный суд республики в связи с положительной резолюцией Комитета ООН по правам человека в ответ на поданное ходатайство Челаха.

«В связи с этим уголовная коллегия Верховного суда пересмотрит его дело 22 января 2019 года», — говорится в сообщении судебной инстанции.

В суде уведомили, что Комитет ООН по правам человека признал: осужденный был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство.

Напомним, трагедия произошла в конце мая 2012 года, когда на временном пограничном посту были расстреляны 14 пограничников и одного егеря. Задержанный 19-летний Владислав Челах сначала дал признательные показания, однако позднее отказался от них, заявив, что признался в совершении злодеяния под давлением. Суд назначил бывшему военнослужащему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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