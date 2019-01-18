Калужским учителям представили новое учебное пособие по английскому языку

Калуга, , 09:16 — REGNUM Учебное пособие по английскому языку для общеобразовательных школ «Kaluga Files» для учащихся вторых — четвертых классов было представлено в Калуге руководителям общеобразовательных организаций, учителям английского языка и методистам Калужского государственного института развития образования, сообщил 18 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель министерства образования и науки Калужской области Михаил Морозов. По его словам, проект создан с целью решения наиболее актуальных образовательных задач региона.

«Среди них: развитие умений учащихся представлять свою малую родину и страну в ходе общения с зарубежными сверстниками и гостями края, повышение уровня владения английским языком», — сказал Морозов.

Новое учебное пособие полностью отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, направлениям современной образовательной политики в России. В нём содержится информация о культурной, экономической и спортивной жизни Калужского региона. В издании имеются материалы о знаменитых и почетных калужанах, что важно для воспитания у молодого поколения любви и уважения к своей малой родине. С помощью учебного пособия младшие школьники смогут уверенно рассказывать зарубежным сверстникам на английском языке о своём родном крае, его истории, культуре, экономике, традициях. Немаловажным является тот факт, что пособие может быть использовано и для внеурочной деятельности.

В дополнение к учебному пособию также создаётся электронный портал для всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, родителей) с методической поддержкой, интерактивными заданиями, аудиоматериалами, заданиями для промежуточного и итогового контроля, а также мобильное приложение к печатной версии.

«Новое пособие позволит школьникам не только успешно изучать английский язык, но и улучшить свои познания в истории Калужской области. Для учащихся 2−4-х классов учебное пособие поступит во все школы Калужской области уже в ближайшее время. Для учащихся 5−9-х, 10−11-х классов выпуск этого пособия ожидается в 2019/2020 учебном году», — подчеркнул Михаил Морозов.

Напомним, учебное пособие по английскому языку для общеобразовательных школ «Kaluga Files» было создано учителями английского языка Калужской области совместно с АО «Издательство «Просвещение».