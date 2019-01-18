МВД Казахстана рассматривает возможность оплаты информации о преступлениях

Астана, , 09:16 — REGNUM МВД Казахстана рассматривает возможность использования специального мобильного приложения, которое позволит фиксировать правонарушения на фото и видео, заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД республики Алмас Садубаев, сообщает 18 января агентство «КазТАГ».

По его словам, за отправку фотографий и видео планируется выплачивать вознаграждения. Садубаев добавил, что в настоящее время такая возможность находится на стадии рассмотрения, и сообщения в сети о запуске системы не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Казахстане запущена реформа системы МВД. 29 декабря 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что для качественной подготовки полицейских достаточно пяти месяцев.

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