Karma Automotive и Pininfarina работают над гибридом второго поколения

Ирвайн, США, , 09:06 — REGNUM Американская компания Karma Automotive совместно с итальянским ателье Pininfarina планируют представить второе поколение гибрида Revero, сообщает «Авторевю».

Отмечается, что стороны заключили соглашение в рамках стратегии Value-Forward, которую Karma обнародовала две недели назад на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе. Эта стратегия состоит из типовых задач, таких как развитие «подключаемых» технологий, электрификации, искусственного интеллекта и других. Ранее партнёром по проекту выступила компания BlackBerry, которая будет помогать в разработке медиасистемы и бортовой электроники для автомобилей Karma.

Предполагается, что совместная работа компаний будет представлена уже во втором квартале 2019 года. Ранее глава Karma Automotive Лэнс Жоу сообщал, что второе поколение гибрида Revero будет представлено на автосалоне в Шанхае, который пройдет как раз в апреле, при этом продажи автомобиля могут начаться уже во втором полугодии.

Нынешний седан Revero — слегка доработанная модель Fisker Karma, впервые представленная в виде концепта еще в 2008 году. Сейчас автомобили Karma продаются только в Америке: у компании есть 15 дилеров на территории США и Канады. Учитывая, что первая демонстрация может пройти в Китае, производитель недвусмысленно намекает на то, какой рынок станет приоритетным в будущем.