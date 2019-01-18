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Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации онлайн-опросов перед выборами

Общество

Коэн заплатил компании, создавшей специальную программу, позволявшую «накручивать» голоса в интернет-опросах

Экс-адвокат Трампа признался в фальсификации онлайн-опросов перед выборами
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 18 января 2019, 09:02 — REGNUM  Пошедший на сделку со следствием бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал факт фальсификации онлайн-опросов общественного мнения в пользу своего бывшего клиента — главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет 17 января The Wall Street Journal.

По сведениям издания, Коэн в период с 2014 по 2015 год по поручению Трампа оплатил $50 тыс. компании, создавшей специальную программу, позволявшую «накручивать» в пользу сегодняшнего президента США голоса в интернет-опросах. Также экс-адвокат Трампа сообщил суду, что раскаивается в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно бывший адвокат президента США Майкл Коэн может отменить свое выступление в конгрессе, так как опасается за безопасность своей семьи.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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