В аэропортах Москвы отменены и задержаны полсотни рейсов

Москва, 18 января 2019, 08:41 — REGNUM Из-за непогоды в аэропортах Москвы отменены и задержаны 18 января 50 рейсов, сообщает табло «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 8:30, во «Внуково» 16 рейсов задержано, 7 отменено, в «Домодедово» 3 рейса задержано, 8 отменено, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад и порывистый ветер в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидаются до утра 18 января.
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