В китайском Синьцзяне будет построено 210 тыс. жилых домов для бедняков

Урумчи, Китай, , 08:33 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая планируют построить 210,7 тыс. домов для обездоленных людей в 2019 году, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Строительство сельских домов для бедных началось в Синьцзяне еще в 2018 году. С тех пор было отремонтировано более 470 тыс. единиц ветхого жилья, а также построено более 280 тыс. единиц жилья для бедняков, включая 68,9 тыс. совершенно новых домов в 22 самых нищих уездах на юге региона.

Власти региона продолжат строительство новых домов для жителей с низким и средним доходом, а также продвигать здоровое развитие индустрии недвижимости, заявил председатель правительства Синьцзяна Шохрат Закир.

Читайте также: Миллионы домов в китайском Синьцзяне выдерживают серьезные землетрясения

Читайте ранее в этом сюжете: Власти китайской провинции Хэбэй помогли 648 тыс. человек побороть нищету