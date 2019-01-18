На Крещение в Москве продлят работу наземного транспорта

Москва, 18 января 2019, 08:31 — REGNUM В Москве в ночь на Крещение с 18 на 19 января продлена работа наземного общественного транспорта до 03:00, сообщатся на портале мэра столицы.
Для желающих окунуться в крещенскую прорубь будут курсировать более 100 автобусов, троллейбусов по 40 маршрутам, интервал составит 30 минут.
Площадки для крещенских купаний оборудуют в 10 парках Москвы
В основном столичные автобусы, троллейбусы и трамваи будут перевозить пассажиров до мест купаний и храмов, где на Крещение пройдут богослужения.
Подробнее: На Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний
Как сообщало ИА REGNUM, на Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек.
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