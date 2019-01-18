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В Астане планируют открыть 68 дополнительных участков медицинской помощи

Общество

В поликлиниках города наблюдается большая нагрузка на врачей общей практики

Астана, 18 января 2019, 08:30 — REGNUM  До конца 2019 года в Астане планируют открыть 11 центров первичной медицинской помощи и 68 участков для обслуживания горожан, сообщает 18 января издание «Елорда Инфо» со ссылкой на директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» в Астане Нурлыбека Кабдыкапарова.

В фонде отметили, что в поликлиниках города наблюдается большая нагрузка на врачей общей практики. В частности, на одного врача приходится более 2 тыс. человек прикрепленного населения.

Кабдыкапаров добавила, что после открытия дополнительных участков и центров нагрузка на одного врача снизится до 1700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2018 года глава управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров заявил, что управление прорабатывает требования и индикаторы оценки качества потенциальных инвесторов для приватизации поликлиник.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане планируют приватизировать поликлиники

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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