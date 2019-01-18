Сеул, , 08:26 — REGNUM В Южной Корее снизился суммарный коэффициент рождаемости, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, суммарный коэффициент рождаемости в 2018 году варьируется от 0,96 до 0,97 рождений на женщину, а общее число рожденных детей за год составило 325 тыс.

Суммарный коэффициент рождаемости является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.

Суммарный коэффициент рождаемости, необходимый для поддержания численности населения должен равняться 2,1. Однако на данный момент этот показатель является самым низким показателем из 35 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.