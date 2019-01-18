Власти китайской провинции Хэбэй помогли 648 тыс. человек побороть нищету

Шицзячжуан, Китай, , 08:20 — REGNUM Власти провинции Хэбэй на севере Китая вывели в 2018 году из нищеты 648 тыс. человек, было заявлено на идущей в регионе ежегодной сессии провинциального собрания народных представителей, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Провинция направила чиновников в районы глубочайшей нищеты и помогла людям избавиться от бедности рядом законодательных и практических мер. В частности, местные жители получили субсидии и преференции, а также бесплатное обучение ремеслам, что должно помочь им найти работу. Кроме того, власти занялись развитием промышленности в отсталых районах.

Хэбэй продолжает вести приоритетную политику борьбы с нищетой в 2019 году, сообщил губернатор провинции Сюй Цинь, выступая с отчетным докладом. В предстоящем году планируется улучшить жизнь еще 330 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй в 2018 году также из нищеты было выведено 963 тыс. человек. В целом по всему Китаю действует программа борьбы с нищетой, в рамках которой к 2020 году она должна быть полностью побеждена, а Китай — стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах.

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