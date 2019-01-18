Жители Норильска получили штормовое предупреждение

Норильск, Красноярский край, , 08:18 — REGNUM Сильная метель и ветер в Норильске привели к блокированию ряда междугородных автотрасс, учащимся школ разрешено не посещать занятия. Об этом сообщает 18 января пресс-служба администрации города.

«По решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что 18 января в городе ожидается падение видимости до 1000 м, ветер порывистый до 15−20 м/с, в горных районах порывы до 25−30 м/с, температура воздуха составит от — 8 до — 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в аэропортах Москвы вечером 17 января из-за сильного снегопада были задержаны или отменены десятки авиарейсов.

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