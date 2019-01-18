Новосибирский минздрав уверяет, заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

Новосибирск, , 08:17 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области не превышает эпидемиологического порога, заявили в региональном минздраве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ведомстве подчеркнули, что ситуации находится на особом контроле.

«За вторую неделю года зарегистрировано 13 468 случаев заболевания по Новосибирской области, показатель составил 48,5 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 8,4. Эпидемический порог составляет 52,9», — сообщили в новосибирском министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

За первые две недели 2019 года зарегистрировано 76 случаев заболевания гриппом, из них 73 человека — жители Новосибирска, три — районов области. Все они не были привиты. Сделали прививки против гриппа 1 млн 445 тысяч жителей региона (более 53% всего населения).

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, в соседней Кемеровской области два дня назад, 16 января, введён карантин по гриппу. Согласно приказу департамента охраны здоровья населения медучреждения Кузбасса должны предпринять все необходимые меры и обеспечить запас лекарственных препаратов.

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