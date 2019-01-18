На месте томской ТЭЦ-1 предложили создать экстрим-парк

Томск, , 08:15 — REGNUM Устроить экстрим-парк в одном из залов закрытой ТЭЦ-1 предложила выпускница Томского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Сивчикова, защитившая проект в конкурсе «Лучший объект социальной инфраструктуры». Об этом 18 января сообщает пресс-служба вуза.

«Учитывая, что Томск — студенческий город, хотелось, чтобы новая функция объекта была связана с молодежью, а новое здание стало местом, где можно было бы проводить разнообразно время с пользой. Так родилась идея экстрим-парка», — пояснила старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования ТГАСУ Полина Михнова.

По её словам, для выбора объекта обратились к председателю правления Томского регионального отделения «Союза архитекторов России» Сергею Худякову. Он посоветовал остановиться на здании ТЭЦ-1. Сейчас электростанция закрыта, там отапливается всего один зал.

«Мы выделили две зоны — внутреннюю и уличную, которая работала бы только летом, — объяснила Татьяна Сивчикова. — В экстрим-парке можно было бы заниматься скейтбордингом в стилях Pool (в «бассейнах») и Sreet (на оборудовании, имитирующем улицу). Также запланированы зал для скалолазания, классы для йоги или занятий танцами и выставочный зал для развлекательного времяпрепровождения: просмотра фильмов, лекций, буфет. В бывшем административном корпусе разместился бы мини-отель или хостел — ячеистая планировочная структура как раз подходит для этого. Объект полностью доступен для маломобильных граждан: есть подъемник, пандусы».

Со временем, считают авторы идеи, экстрим-парк стал бы точкой притяжения для горожан, причем не только для спортсменов. На территорию с восстановленной яблоневой рощей, которая была здесь раньше, приятно было бы прийти всей семьей. Таким образом, на месте бывшего промышленного объекта появилось бы современное, многофункциональное общественное пространство для разных социальных групп.

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