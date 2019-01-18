Преподаватель курганского колледжа поставила взятки на поток

Курган, , 08:25 — REGNUM В Курганской области преподаватель русского языка и литературы одного из колледжей Кургана совершила более 100 преступлений, которые квалифицируются как взятка и подлог. Суд приговорил её к штрафу в сумме 250 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием и судом установлено, что в 2016—2017 году обвиняемая систематически получала денежные вознаграждения и подарки от учеников за получение положительной отметки в зачетные ведомости и книжки без проверки знаний.

Учащиеся передавали деньги посреднику, который, набрав необходимую сумму, передавал их преподавателю, либо приобретал конкретную вещь по её заказу.

Женщина признана виновной в совершении 66 преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») и 47 преступлений по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«Такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность, так как коррупция в системе образования ведет не только к понижению престижа конкретного учебного заведения и снижению уровня образования, но и оказывает криминогенное влияние на обучающихся», — отмечают в Следственном управлении Следственного комитета по Курганской области.