Нижегородцев пригласили понаблюдать закат кровавой Луны

Нижний Новгород, , 07:59 — REGNUM Астрономы обсерватории Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина пригласили всех желающих пронаблюдать закат кровавой большой Луны (затмение в суперлуние) при одновременном восходе Солнца, которое состоится 21 января ранним утром. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Видимая фаза полного лунного затмения начнется в 6 часов 33 минуты утра по московскому времени. Луна полностью войдет в земную тень в 7 часов 41 минуту, а в 8 часов 29 минут в Нижнем Новгороде Луна зайдет за горизонт в фазе максимального затмения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью полного затмения станет то, что оно произойдет во время так называемого «суперлуния». Примерно через 15 часов после прохождения точки полнолуния Луна пройдет перигей (ближайшую к Земле точку своей орбиты) в 357 728 км. Таким образом, ее видимый диаметр увеличится примерно на 8% относительно среднего значения и составит 33,4 угл. мин.

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