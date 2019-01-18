Единороссы пропесочат коллегу, предложившую выключать свет у бедняков Читы

Чита, , 07:57 — REGNUM В некотором роде политическая сенсация городского масштаба случилась в Чите после того, как депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова озвучила своё предложение отключать по ночам свет в неблагоустроенных домах горожан, в отместку за то, что они воруют электричество и отапливают им свои помещения. Судя по официальной информации с сайта «Единой России» в Забайкальском крае, единороссы намерены пригласить коллегу на ближайшее заседание местного политсовета и весьма жёстко пропесочить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Высказывание, которое позволила себе депутат Екатерина Борисова, является недопустимым, не соответствует высокому статусу городского депутата. Данная ситуация получит официальную оценку со стороны однопартийцев на ближайшем заседании регионального политсовета партии», — заявил секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Бутыльский.

Он также отметил, что разделяет критические оценки произошедшего, но для того, чтобы делать выводы из сложившейся ситуации, «нужно детально разобраться с проблемой со всех сторон и помочь людям, которые находятся в трудной ситуации».

Секретарь Читинского городского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Глущенко тоже считает, что, предложив отключать электричество в домах, Екатерина Борисова высказалась некорректно, даже резко. Но при этом он полагает, что своим высказыванием депутат подняла важный вопрос о проблеме ветхого жилья в крае:

«Если программа по переселению из ветхого жилья финансировалась бы в полном объеме и вовремя, строительство благоустроенных квартир уже началось, тогда муниципальное предприятие не оказалось бы в предбанкротном состоянии».

Итак, поведение Екатерины Борисовой будет рассмотрено на ближайшем заседании политического совета Читинского городского местного отделения партии «Единая Россия». По наблюдениям читинских журналистов, это едва ли не первая публичная и заметная реакция «Единой России» на неоднозначные высказывания своих однопартийцев. Во всяком случае, мэру Читы Анатолию Михалеву его скандальное высказывание про лицензию на отстрел бомжей вполне сошло с рук.

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И всё же решения о том, что делать с жителями неблагоустроенных бараков, которые массово отапливаются за счет ворованной электроэнергии, пока нет. Вариант Борисовой — бесчеловечный. Есть масса ситуаций, когда маленьким детям, инвалидам или старикам, проживающим в таких домах, ночью может потребоваться свет. К тому же если в бараках начать отключить свет, люди, чтобы согреться, будут мастерить самодельные газовые горелки, и где гарантия, что вновь не случится трагедии.

«Взывать к сознательности граждан и убеждать оплачивать электроэнергию в большинстве случаев бесполезно: у многих проживающих в бараках читинцев попросту нет денег и нет ликвидного имущества, которое можно было бы арестовать в счет долга. Отрезать такие дома от электричества, как предлагают энергетики, — тоже не вариант. Головастых и рукастых «дядь Вась», шарящих в электрике, у нас тоже хватает. А значит, свет в обесточенных домах появится достаточно быстро», — отмечается в группе «Забайкальского рабочего».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение выключать в бараках читинцев свет по ночам депутат-единоросс Читинской городской думы Екатерина Борисова озвучила в ходе заседания комитета ЖКХ.

«Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен? То есть все нормальные люди спят. И чтобы не отапливались, я и сказала выход — отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах», — заявила народная избранница в интервью «Заб.ру».

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На этот спич её сподвигла информация о том, что городское жилищно-эксплуатационное управление, которое обслуживает неблагоустроенные многоквартирные дома, находится в предбанкротном состоянии и что кража электричества в городе достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров. Позднее в интервью радиостанции «Говорит Москва» она пояснила, что её слова были «сарказмом о безвыходной мере».

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