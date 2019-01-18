В Оренбуржье отмечен рост числа случаев отравления угарным газом

Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области спасатели опубликовали тревожную статистику отравлений угарным, природным газом в быту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, на территории Оренбуржья отмечен рост числа случаев отравлений газом в быту. При этом в ведомстве подчеркнули, что пожаров, произошедших вследствие нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования не зарегистрировано.

С начала 2019 года по состоянию на утро 18 января в области в результате отравления угарным, природным газом погибли шесть человек (в том числе двое детей), травмированы 12 человек (в том числе двое детей).

Наибольшее количество случаев отравления газом отмечается в Оренбурге и Орске. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в городе Орске — пять человек (в том числе двое).

Напомним, массовое отравление газом произошло в частном доме в Орске в начале января. Вечером 3 января женщина с детьми пришла проведать родственника. Тела погибших обнаружил местный житель, который пришёл навестить брата. По факту гибели четырёх человек, из которых двое детей в возрасте 10 и шести лет, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

За 2018 год на территории Оренбургской области в результате отравления угарным, природным природным газом погибло 20 человек (из них трое детей), травмирован 81 человек (из них 25 детей).

Добавим, после магнитогорской трагедии (31 декабря 2018 года обрушился подъезд многоэтажки, погибли 39 человек. Основная версия ЧП — взрыв бытового газа) и с связи со случаями отравления угарным газом в Оренбуржье сотрудники ГУ МЧС и газовики провели профилактический рейд по эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Проверялось состояние газового оборудования, а также документы о проведении технического обслуживания и наличие акта технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.