Пекин, , 07:31 — REGNUM Власти Китая сообщили о пилотной программе закупок медицинских препаратов, которая будет действовать в 11 крупных городах страны с целью снижения цен на лекарства и обременения на пациентах, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

О деталях программы сообщили в Генеральной канцелярии Госсовета КНР. Поскольку в настоящее время сердцем реформ в Китае является совершенствование системы закупок, программа требует от госпиталей в пилотных городах закупать от 60 до 70% от общего объема годовых нужд на конкретные лекарства с целью снижения цен на них.

Ранее, торги обычно могли гарантировать определенную цену лекарств, но не могли обеспечивать достаточные их объемы. Пилотная программа ставит целью снизить цены на лекарства, снизить медицинские затраты для пациентов и снизить стоимость следок для предприятий, а также улучшить «экологию» в фармацевтической сфере, говорится в официальном документе.

В число 11 пилотных городов вошли Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь помимо прочих. Эти города представляют собой треть национального медицинского рынка Поднебесной. Цена на 25 дженериков упали в среднем на 52% благодаря программе, сообщили в Государственной администрации медицинского страхования КНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Китая также пересматривают правила размещения рекламы медицинских препаратов, поскольку имелись прецеденты, когда из-за неверного позиционирования лекарств погибали люди.

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