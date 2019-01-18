Правозащитники: в Йемене могли с голоду умереть до 85 тыс. детей

Сана, , 07:37 — REGNUM Международная правозащитная организация «Спасем детей» опубликовала информацию, согласно которой в Йемене могли погибнуть 85 тыс. детей, сообщает 18 января Farsnews.com.

По данным правозащитников, за четыре года внутреннего конфликта, следствием которого стал массовый голод, от недоедания могли умереть порядка 85 тыс. детей.

Следствием противостояния также стало уничтожение инфраструктуры государства, в том числе медицинской направленности, что привело к крупным эпидемиям, в частности, холеры.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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