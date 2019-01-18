В Оренбуржье остаются бесхозными 13% гидротехнических сооружений

Оренбург, , 07:17 — REGNUM В Оренбургской области с 2015 по 2018 год количество гидротехнических сооружений (ГТС) области сократилось с 1605 до 1135 объектов. Из перечня бесхозяйных ГТС исключено 128 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что такую же статистику приводили летом 2018 года в связи с заседанием бассейнового совета Уральского бассейнового округа. Только тогда речь шла об ином временном периоде — с 2015 по 2017 год. Таким образом, можно сделать вывод, что активная работа по сокращению бесхозных ГТС пришлась именно на эту трёхлетку.

Из перечня бесхозяйных ГТС исключено 128 объектов: 82 — утратили своё функциональное назначение, 46 ГТС оформлены в муниципальную собственность. Сегодня доля бесхозяйных объектов в общем количестве всех ГТС, расположенных на территории области, составляет 13%.

Руководство минстроя региона, обращаясь к главам муниципальных образований, рекомендовало обратить особое внимание на частных землепользователей. Самовольное возведении плотин частниками может обернуться значительным ущербом населению и объектам экономики.