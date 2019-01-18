В Казахстане предложили увековечить имя егеря, погибшего от рук браконьеров

Астана, 18 января 2019, 07:19 — REGNUM Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя инспектора государственного предприятия «Охотзоопрома». Об этом сенатор написал 18 января на своей странице в Twitter.
«Бандиты и их покровители должны быть преданы суду. Имя героя достойно увековечивания», — написал Токаев.
Он добавил, что похороны егеря Ерлана Нургалиева состоялись 17 января.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил, что правоохранительные органы установили подозреваемых в нападении на инспекторов лесного хозяйства в Карагандинской области.
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