В Казахстане предложили увековечить имя егеря, погибшего от рук браконьеров

Астана, , 07:19 — REGNUM Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя инспектора государственного предприятия «Охотзоопрома». Об этом сенатор написал 18 января на своей странице в Twitter.

«Бандиты и их покровители должны быть преданы суду. Имя героя достойно увековечивания», — написал Токаев.

Он добавил, что похороны егеря Ерлана Нургалиева состоялись 17 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил, что правоохранительные органы установили подозреваемых в нападении на инспекторов лесного хозяйства в Карагандинской области.

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