«Депутата сюда надо положить»: скандал с палатами в больнице Казани

Казань, , 07:00 — REGNUM В Казани вокруг одной из городских больниц развивается скандал — кадры из неотремонтированных палат стационара горбольницы №16 Московского района напоминают декорации фильма ужасов. Житель столицы Татарии Павел, впервые попавший в палату этого медучреждения, был шокирован и через соцсети поделился фотографиями с общественностью, добавив, что «в больнице замечательный медперсонал и профессиональные врачи», но «в палате жутко холодно», и это помимо того, что палатам, судя по всему, давно требуется капитальный ремонт. Пациенты возмущены — «депутата сюда надо положить», тем более и возглавляет госучреждение депутат думы Казани Владимир Беляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ночь на 13 января 2019 года Павел Д. попал в 16-ю городскую больницу и был в шоке от состояния палаты и туалетов.

«В палате жутко холодно, так как окна деревянные. Градусников комнатной температуры в комнате нет, но по ощущениям температура не выше 18. (У меня нет озноба, поэтому это оценочное суждение не основано только на субъективных ощущениях). А туалет здесь, кстати, похуже, чем туалет в вагонах плацкарта. В нем ещё холоднее, чем в палатах. Кажется, что там можно простудиться ещё больше. Из окна сильно дует, ну, а о внешнем виде и состоянии можно судить по фотографиям», — написал он на своей странице в соцсетях, приложив фотографии.

А вот в адрес персонала у пациента только тёплые слова: «В больнице замечательный медперсонал и профессиональные врачи, которые, несмотря на большое количество пациентов, каждому уделяют внимание и относятся с теплотой».

Он поделился диалогом соседей-пенсионеров, которые предложили «депутата сюда надо положить». Интересный факт: ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» возглавляет депутат Казанской гордумы Владимир Беляков.

Напомним, в 2015 году в поликлинике больницы, к которой прикреплены около 17 тысяч человек, был сделан ремонт стоимостью около 26 млн рублей, но вот до части палат стационара руки не дошли.

Больница существует более 30 лет, в стационаре насчитывается 275 коек.

Главврач Владимир Беляков в комментариях казанским СМИ заявил, что ремонт палат уже начат, в том числе и в том ЛОР-отделении, что попало на кадры Павла.

«Процедурные кабинеты уже отремонтировали, потому что это приоритет для пациентов. А сейчас палаты ремонтируем, не поэтажно, а по стоякам. Сначала ремонтируем стояк, меняем трубы, а потом — прилегающие к нему палаты. В каждой палате делаем санузел, меняем систему отопления, ну и косметический ремонт, само собой. В ЛОР-отделении у нас всего две палаты из десяти остались без ремонта, но в этом году до них очередь дойдет», — цитирует Белякова издание «Вечерняя Казань».

Горожане возмущены состоянием палат, которые, судя по кадрам, не видели ремонта уже много лет:

«Зато пляж подогреваемый собираются сделать в Булгарах. На это деньги есть. Пир во время чумы!», «Я лежала в гинекологии два раза в 2018-м, там туалеты ещё хуже, можно фильм ужасов снимать».