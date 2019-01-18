Прокуратура Китая займется всерьез чиновничьей «крышей» криминальных банд

Пекин, , 06:54 — REGNUM Прокуратура Китая по всей стране придает особую значимость расследованию дел в отношение коррумпированных чиновников, который «крышуют» мафиозные структуры, сообщает 18 января издание China Daily.

«Серьезнейшим препятствием для борьбы с организованным бандитизмом и силами зла в Китае являются их защитники во власти. Мы должны осознанно расследовать их деятельность и никогда на расслабляться», — заявил генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь.

Если правительственным или судебным должностным лицам, не будет удаваться обнаружить какие-либо улики во время инспекций, они предстанут перед правосудием за нарушение должностного долга. Если они добудут улики и не передадут их прокуратуре, они будут осуждены за это злодеяние, заявил Чжан.

Прокуратура нарастит сотрудничество с дисциплинарными инспекционными комиссиями, надзорными комиссиями и департаментами общественной безопасности для выработки эффективных механизмов сбора улик, обмена информацией и быстрой передачи подозреваемых.

«В ближайшие месяцы мы сообщим ряд ключевых улик и направим их Национальной надзорной комиссии по расследованиям. Если кто-то из прокуроров окажется вовлечен в преступную деятельность, мы не проявим ни малейшей терпимости и жестко покараем их», — отметил Чжан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года два главаря мафии были осуждены в Китае за «крышевание» и вымогательство. Однако, в том случае речь шла о предоставлении «охранных услуг» предпринимателям криминальными структурами.

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