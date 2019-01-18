В Оренбуржье в отношении управляющей компании возбудили уголовное дело

Орск, Оренбургская область, , 06:54 — REGNUM В Орске Оренбургской области в отношении управляющей компании «Новый город» возбуждено уголовное дело. Полиция усмотрела в действиях организации признаки преступления по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

По данным энергетиков, УК задолжала им около 1 млн рублей. Долг за горячую воду составил более 300 тыс. рублей, за электроэнергию на общедомовые нужды — более 500 тыс. рублей.

В декабре 2016 года между юрлицами заключён договор на электроснабжение, но управляющая компания, получая от населения деньги за потребленные на общедомовые нужды ресурсы, не перечисляла финансы энергоснабжающей организации.

Стоит отметить, в Орске в отношении ещё ряда управляющих компаний правоохрательные органы проводят проверки из-за большой задолженности перед энергетиками.

Напомним, на конец 2018 года общий объём долга в Оренбуржье за потребленные энергоресурсы достиг 6 млрд рублей. Значительную долю занимают долги юридических лиц — 4 млрд рублей.

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