Жители России смогут пронаблюдать сближение Луны и Альдебарана

Москва, , 03:25 — REGNUM Вечером 17 января после заката Луна пройдет рядом с одной из самых ярких звезд созвездия Тельца — Альдебараном. Астрономы называют такое событие сближением.

Максимально Луна и Альдебаран сблизятся в 21:20 по московскому времени. В этот момент небесные тела будет разделять расстояние чуть больше градуса. Пронаблюдать за этим можно будет в вечернее и ночное время.

Также 21 января можно будет увидеть и полное лунное затмение. Луна полностью уйдет в тень от Земли в 08:12 по московскому времени. В ясную погоду пронаблюдать затмение можно будет и невооруженным глазом. Начнется затмение в 06:34 и окончится в 09:51 по московскому времени.