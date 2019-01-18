Умерла известная 91-летняя путешественица баба Лена

Красноярск, , 03:03 — REGNUM В Красноярске на 92-м году жизни скончалась Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, сообщила ее знакомая Елена Папина на своей странице в Facebook.

По ее словам, у Ерховой в 2018 году диагностировали рак четвертой стадии. Последние дни своей жизни баба Лена находилась в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщил главврач краевого онкоцентра Андрей Модестов, врачи делали все возможное, однако не смогли спасти ее жизнь. Информацию о смерти Ерховой также подтвердили ее родственники.

Елена Ерхова приобрела известность благодаря путешествиям по миру, информацию о которых она выкладывала в соцсетях. Она начала путешествовать в 83 года. Деньги на поездки она откладывала с пенсии и выращивала цветы на продажу.