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Посольство Белоруссии в Москве изучает данные об аресте Насти Рыбки

Общество

Проститутки и секс-коучи становятся факторами внутренней и внешней политики

Посольство Белоруссии в Москве изучает данные об аресте Насти Рыбки
NVO
Посольство Белоруссии в Москве

Москва, 17 января 2019, 23:26 — REGNUM  Посольство Белоруссии в Москве заявило, что проверяет информацию об аресте белорусской гражданки Анастасии Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка, в аэропорту «Шереметьево», после того, как она и ряд других российских граждан были депортированы из Таиланда. Об этом сегодня, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство Белоруссии в Москве.

«Мы проверяем эту информацию», — заявили в белорусском посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашукевич и ещё трое граждан России были депортированы из Таиланда после того, как получили условные сроки за проведение секс-тренинга на территории страны. По прибытии в аэропорт «Шереметьево» все четверо были задержаны правоохранительными органами в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»).

Читайте ранее в этом сюжете: Лесли и Рыбка задержаны в «Шереметьево» по обвинению в проституции

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