На Урале пожарный-спасатель обвинён в получении взятки

Челябинск, , 21:07 — REGNUM В Челябинской области начальник пожарно-спасательной части Копейска обвинён в получении взятки. Размер вознаграждения составил 18 500 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. По версии следствия, глава 66-й пожарно-спасательной части потребовал у водителя организации взятку в размере годовой премии. Взамен он якобы обещал не увольнять его. Поводом для возможного увольнения водителя стало то, что решением мирового суда тот был лишён прав управлять транспортом.

Передача взятки состоялась 18 декабря в рабочем кабинете руководителя. Тогда же он был задержан сотрудниками полиции.

Обвинение начальнику уже предъявлено. Суда он дожидается под домашним арестом. На такой мере пресечения настояло следствие.