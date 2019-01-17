Лесли и Рыбка задержаны в «Шереметьево» по обвинению в проституции

Москва, , 20:53 — REGNUM В аэропорту «Шереметьево» правоохранительные органы задержали гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, более известную под псевдонимом Настя Рыбка, и российского гражданина Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, которые были депортированы из Таиланда. Об этом сегодня, 17 января, сообщила журналистам супруга Кириллова Кристина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашукевич и Кириллов, известные своим разгульным образом жизни, посредством которого они извлекают прибыль, были арестованы в Таиланде по обвинению в организации нелегального секс-тренинга. Просидев в тайской тюрьме почти год. Кириллов и Вашукевич, а также еще несколько граждан России, арестованные по данному делу, были приговорены к условным срокам и депортированы в Россию.

Как только Вашукевич и Кириллов прошли паспортный контроль в «Шереметьево», их сразу же задержали российские правоохранительные органы.

По словам Кристины Кирилловой, их обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. На данный момент ей не известно, на сколько их задержали и что будет дальше.

Позднее стало известно, что вместе с Вашукевич и Кирилловым задержали ещё двоих граждан России, депортированных из Таиланда, которые также входят в окружение Алекса Лесли.

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