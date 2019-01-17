Многодетную тюменку четвёртый раз судят за фиктивную прописку мигрантов

Тюмень, , 20:47 — REGNUM Жительницу Тюмени будут судить в четвёртый раз за фиктивную регистрацию граждан, в том числе из ближнего зарубежья. Теперь ей вменяется незаконная постановка на учет 296 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Следствием установлено, что 25-летняя тюменка с марта 2017 года по октябрь 2018 года фиктивно зарегистрировала в своей двухкомнатной квартире, где проживала с мужем и тремя детьми, 243 соотечественника и 53 мигранта из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Молдавии, а также с Украины. При этом обвиняемая не намеревалась предоставлять им квартиру для проживания.

Ранее обвиняемая трижды привлекалась к уголовной ответственности за незаконную регистрацию мигрантов, трижды была осуждена на условный срок, но на путь исправления так и не встала.

И по-прежнему она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ») и ст.322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ»).

Уголовное дело отправлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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