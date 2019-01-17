Дворники Новгорода — мэру: «На один не проживёшь, а три не осилишь»

Великий Новгород, , 19:36 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин принял решение каждый день лично контролировать уборку снега в городе, о чём сообщил сегодня, 17 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Бусурин опубликовал несколько фотографий после сегодняшней инспекции и отметил, что контролирует уборку снега, прежде всего, на тех улицах, о которые горожане пишут ему в личные сообщения.

По словам мэра, во время своего рейда он повстречал трактора «Городского хозяйства», которые чистят проезды.

Бусурин также сообщил, что пообщался с дворниками и назвал их фамилии, а также адреса домов на улице Псковской, которые они убирают. Один из дворников сказал мэру, что с утра убирает двор уже второй раз.

«Он чистит два двора: «На один не проживешь, а три дома не осилишь». Мешает припаркованный во дворах частный транспорт», — рассказал Бусурин своим подписчикам.

По его данным, на улицах Великого Новгорода 17 января работало 37 снегоуборочных машин и шесть — на субподряде.

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За четыре часа запись мэра набрала около 50 комментариев, большинство из них — с жалобами на некачественную уборку города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед снегопадом коммунальщики города были готовы взять на временную работу до 10 дворников дополнительно, однако откликнулись только два человека.

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