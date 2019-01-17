Исследования медиков по МЭШ проведены — Исаак Калина

Москва, , 19:35 — REGNUM Апробация проекта «Московская электронная школа» длилась два года до повсеместного внедрения в образовательные учреждения столицы. Об этом 17 января заявил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, проводились ли публичные слушания перед запуском программы МЭШ.

Чиновник рассказал, что в пилотной версии проекта приняли участие шесть школ.

«Переход на современные технологии не произошел в одночасье. С 2008 года, когда Москва осваивала элементы электронной школы, московские школы стали активными участниками проекта. Дальше в 2012 году мы начали прорабатывать способы расширения возможностей и в 2014 году провели апробацию технологии Московской электронной школы в шести школах города», — отметил Калина.

По его словам, сейчас эти школы являются лидерами МЭШ. После тестового периода в программу были внесены значительные изменения.

«Апробация длилась два года, там были и встречи с родителями, и проведение исследований медиков, были внесены достаточно серьезные коррективы как и в регламент работы, так и, самое главное, режим работы, и поэтому на основе двухлетней апробации в шести школах города было проведено много учительских конференций и потихоньку к шести школам начали подключаться другие. Сегодня они являются лидерами и по результатам своей работы, и по многим другим показателям», — убежден Калина.

На уточняющие вопросы корреспондента ИА REGNUM о медицинских и психологических исследованиях Исаак Калина отвечать не стал.

Напомним, редакция ИА REGNUM направила официальные запросы о медицинских и других аспектах программы МЭШ в департаменты образования и здравоохранения Москвы, Министерство просвещения РФ и Министерство здравоохранения РФ. По состоянию на 17 января ответы на них не получены.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что исследования о влиянии на здоровье детей процесса обучения, в котором используются электронные интерактивные панели, не проводились на территории РФ.

Актуальность темы вызвана жалобами родителей московских школьников на состояние здоровья детей после запуска МЭШ в их школе.

Читайте ранее в этом сюжете: Исследования о вреде панелей МЭШ не проводились — источник