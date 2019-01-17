Малоимущим и ветеранам в Чувашии могут оплатить покупку цифровых приставок

Чебоксары, , 19:13 — REGNUM В Чувашии планируют выделить из бюджета около 9,7 млн рублей на приобретение оборудования для перехода на цифровое телевещание. За счёт бюджета компенсации будут предоставляться малоимущим и ветеранам Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления.

Документ предусматривает предоставление малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а также ветеранам Великой Отечественной войны компенсационных выплат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевидению.

Согласно документу, выплаты будут единовременными в «размере фактической стоимости» оборудования, приобретённого с 1 октября 2018 года по 30 июня 2019 года. Компенсироваться указанным категориям лиц будет не более 1750 рублей — эти средства предусмотрены на приобретение цифровой приставки и антенны. А тем из них, кто ещё и проживает в населённых пунктах, не имеющих возможность принимать телевизионные сигналы в цифровом формате, будет выплачиваться «не более 6500 рублей» — на покупку спутниковой антенны и оборудования для приёма спутникового телевидения. По расчётам мининформполитики, в целом из республиканского бюджета на это потребуется 9 660 362,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Россия поэтапно переходит от аналогового к цифровому телевещанию. 11 февраля будут отключены аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне, в середине апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах, 3 июня — в остальных 57 регионах. Отмечалось, что таким образом жители бесплатно получит набор из 20 телеканалов высокого качества, который сопоставим с тем, что раньше предлагалось в платных пакетах.