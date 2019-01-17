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На Урале ветром сдуло облицовку капитально отремонтированного дома

Общество

Капитальный ремонт был проведён в 2012 году

Сухой Лог, Свердловская область, 17 января 2019, 18:38 — REGNUM  В свердловском городе Сухой Лог у дома №6 по улице Гагарина ветром сорвало облицовку (сайдинг). Об этом сообщает местная газета «Знамя Победы».

Как говорится в группе издания в соцсети «ВКонтакте», трещина на шве была обнаружена в начале января. Сотрудники управляющей компании «Сухоложская» обследовали дом, а 15 января заделали шов. Но 17 января в районе 12:20 по местному времени из-за сильного ветра конструкция оказалась снесена.

К настоящему времени остатки конструкции демонтированы.

Известно, что капитальный ремонт дома был проведён в 2012 году. Предъявить подрядчику претензии невозможно, так как гарантийные обязательства закончились.

Отметим, произошедшее вызвало широкий резонанс. А в интернет-группе «[ТСЛ] Типичный Сухой Лог» граждане сообщают, что трещина на шве этого здания появилась в 2017 году.

«Насчёт начала разрушения этой конструкции, в прошлом году в УК неоднократно звонили, а в июле или августе написали письменное заявление. Даже вроде чего-то там подправляли», — пишет один из горожан.

Как сообщает издание Ura.ru, облицовку дома заменят. Такие поручения уже даны ответственным лицам, пояснил журналистам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В областном фонде капитального ремонта журналистам подтвердили, что разговор с руководством обслуживающей дом управляющей компании уже проведён. Сайдинг заменят в ближайшее время.

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Капитальный ремонт жилья
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