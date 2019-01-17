В сети опубликована петиция об отставке главы Иркутской области

Москва, , 18:29 — REGNUM В сети набирает голоса петиция с требованием отправить в отставку губернатора Иркутской области за жесткое убийство спящего медведя.

«Сергей Левченко, занимающий пост губернатора Иркутской области убил медведя находящего в зимней спячке. Косолапый был жестко убит выстрелом в голову, к его голове вплотную поднесли ружьё», — сказано в петиции, обращенной к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я лично, когда посмотрел, это видео впервые, у меня сердце облилось кровью от такого бесчеловечного поступка. Мишка впал в зимнюю спячку, а подлые люди, хотя людьми мне сложно их назвать, скорее человеческие особи, расстреляли его в упор. Такой факт агрессии и цинизма по отношению к животным не допустим в 21 веке. Мы должны добиться наказания для губернатора и его подельников. Они должны ответить за убийство медведя. Не оставим это дело безнаказанным!», — подчеркивает автор петиции Александр Солуков.

Напомним, ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как глава Иркутской области убивает медведя в берлоге.

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