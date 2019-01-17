Четверг, 17 Января 2019 года
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В аэропортах Москвы задержаны и отменены из-за непогоды десятки рейсов

Общество

Снегопад в Москве вызвал отмену и задержку рейсов в аэропортах Москвы

Москва, 17 января 2019, 18:24 — REGNUM  Снегопад в Москве вызвал отмену и задержку рейсов в аэропортах Москвы, сообщает 17 января портал «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 18:14 в аэропорте «Внуково» 5 рейсов задержаны, 3 отменены. В «Домодедово» задержаны 3 рейса, 8 отменены. В аэропорте «Шереметьево» задержан 21 рейс.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до утра 18 января ожидаются сильный снегопад, гололедица и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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