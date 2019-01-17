Ради Героя России в Чувашии меняют закон

Чебоксары, , 18:16 — REGNUM В Чувашии планируют внести изменения в республиканские законы, по которым вне очереди предоставляется жильё по социальному найму. В перечень категорий лиц, имеющих на это право, предлагается внести граждан, удостоенных звания Героя России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минстрой республики «в целях реализации права Героев Российской Федерации на улучшение жилищных условий» предлагает внести изменения в республиканские законы «О регулировании жилищных отношений» и «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями».

«Предлагается предусмотреть для Героев Российской Федерации, состоящих в органах местного самоуправления на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, право на внеочередное предоставление жилых помещений по договору социального найма», — говорится в документе.

По данным министерства, в настоящее время на «жилищном» учёте состоит «один гражданин указанной категории, в состав семьи которого входят четыре человека».

"Для обеспечения жильем этой семьи требуется жилое помещение общей площадью до 92 кв. метров с учетом нормы предоставления общей площади жилого помещения на одного человека в размере 18 кв. метров и права на дополнительную площадь до 20 кв. метров, как это установлено законом РФ», — отмечается в проекте закона.