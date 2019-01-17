Режиссёр Лев Додин заслужил «собственный» театр — мнение

Воронеж, , 18:06 — REGNUM Создать и возглавить собственный театр мог бы художественный руководитель и директор петербургского Академического Малого драматического театра Лев Додин. Такое мнение высказал режиссёр, художественный руководитель Воронежской театральной мастерской и организатор реалити-шоу «Оратор» Николай Кодинов.

«На мой взгляд, можно открыть организовать театр под руководством Льва Додина, потому что он создал достаточно много различных спектаклей. Я непосредственно сам был на премьере спектакля, посвящённого ГУЛАГу, в Норильске. Спектакль был замечательным. Основываясь на достижениях и опыте Додина — это будет то, что надо», — считает Николай Кодинов.

Лев Додин — уроженец Новокузнецка, Народный артист РФ и лауреат многочисленных государственных премий, обладатель Платоновской премии «За сохранение традиций русского репертуарного театра и выдающиеся постановки последних лет» — занимается режиссурой с 1966 года. Он преподавал в Российском государственном институте сценических искусств, работал в Ленинградском театре юного зрителя, ставил спектакли в более чем десяти театрах в России и за рубежом. Академический Малый драматический театр, в котором Додин работает с 1983 года, получил статус Театра Европы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России пройдёт под эгидой Года театра. Официальные мероприятия начнутся с презентации Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева, которая состоится 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь».

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